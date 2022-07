Comune di Salerno, sindaco Napoli: “Un consiglio concreto” (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Abbiamo concluso in modo positivo e concreto un importante consiglio Comunale. La Giunta Comunale e la Maggioranza hanno dato, per l’ennesima volta, dimostrazione di compattezza, responsabilità istituzionale, concretezza amministrativa per il bene della città. Dopo ampia ed approfondita discussione sono stati approvati provvedimenti, analizzati minuziosamente in precedenza dalle competenti Commissioni Consiliari, di grande importanza e molto attesi dalla nostra comunità”. Con queste parole il sindaco di Salerno ha commentato la seduta del consiglio iniziata alle 10 e ultimata alle 16 con un colpo di coda finale in cui davanti alla protesta-proposta della minoranza di fare una pausa per il caldo ed un piccolo break, la maggioranza ha deciso di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 26 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Abbiamo concluso in modo positivo eun importanteComunale. La Giunta Comunale e la Maggioranza hanno dato, per l’ennesima volta, dimostrazione di compattezza, responsabilità istituzionale, concretezza amministrativa per il bene della città. Dopo ampia ed approfondita discussione sono stati approvati provvedimenti, analizzati minuziosamente in precedenza dalle competenti Commissioni Consiliari, di grande importanza e molto attesi dalla nostra comunità”. Con queste parole ildiha commentato la seduta deliniziata alle 10 e ultimata alle 16 con un colpo di coda finale in cui davanti alla protesta-proposta della minoranza di fare una pausa per il caldo ed un piccolo break, la maggioranza ha deciso di ...

