Cani e gatti in aereo, cosa può accadere quando vengono messi in stiva? “Non sono rari i casi di morte per paura o soffocamento perché in stiva può mancare la pressurizzazione” (Di martedì 26 luglio 2022) Viaggiare in aereo di questi tempi non è una pratica così semplice. Bisogna fare lo slalom tra ritardi e cancellazione voli, scioperi del personale, ecc. Se poi a tutto questo aggiungiamo la necessità di portarsi in vacanza il proprio cane o il gatto la situazione si complica ancora di più. perché in apparenza le concessioni per portare in cabina il fido amico a quattro zampe ci sarebbero. Se però approfondiamo i regolamenti, scopriamo più di una limitazione. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Spartia Piccinno, Presidente dell’Associazione Italiana Pet Therapy, che lancia alcune richieste per una maggiore liberalizzazione delle regole di viaggio con gli animali domestici. Dottoressa Piccinno, le Compagnie aeree che accettano animali in cabina ci sono e non sembrano poche.“Sì, è vero. Però, quando poi andiamo a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 26 luglio 2022) Viaggiare indi questi tempi non è una pratica così semplice. Bisogna fare lo slalom tra ritardi e cancellazione voli, scioperi del personale, ecc. Se poi a tutto questo aggiungiamo la necessità di portarsi in vacanza il proprio cane o il gatto la situazione si complica ancora di più.in apparenza le concessioni per portare in cabina il fido amico a quattro zampe ci sarebbero. Se però approfondiamo i regolamenti, scopriamo più di una limitazione. Ne abbiamo parlato con la dottoressa Spartia Piccinno, Presidente dell’Associazione Italiana Pet Therapy, che lancia alcune richieste per una maggiore liberalizzazione delle regole di viaggio con gli animali domestici. Dottoressa Piccinno, le Compagnie aeree che accettano animali in cabina cie non sembrano poche.“Sì, è vero. Però,poi andiamo a ...

Agenzia_Ansa : New York verso il divieto di vendita di cani, gatti e conigli in negozi per animali. Deciderà il governatore, l'obi… - enpaonlus : New York verso divieto vendita cani e gatti in negozi per animali - Mondo - ANSA - E magari anche proibire le soppr… - enpaonlus : Finalmente il nostro Paese si dota di una anagrafe nazionale per cani e gatti, consultabile e certa. Una iniziativa… - VetService1 : ?? Ozo-Vet Shampoo Ozonizzato ?? - ???? Prodotto Italiano ???? - Mariang47614228 : RT @francycognato: È evidente che a pochi di voi interessa veramente la vita dei cani e dei gatti che Francesca salva e cura ogni giorno Co… -