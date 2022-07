Calciomercato Milan, fumata nera: “Niente accordo” (Di martedì 26 luglio 2022) Niente accordo in casa Milan per l’obiettivo di Paolo Maldini, la trattativa potrebbe terminare con una fumata nera E’ un Calciomercato molto particolare, quello del Milan, considerando le situazioni contrattuali di Maldini e Massara che hanno rinnovato solo il 30 giugno. Poi è andato via Kessie, fondamentale nella vittoria dello scudetto la passata stagione. Addio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 26 luglio 2022)in casaper l’obiettivo di Paolo Maldini, la trattativa potrebbe terminare con unaE’ unmolto particolare, quello del, considerando le situazioni contrattuali di Maldini e Massara che hanno rinnovato solo il 30 giugno. Poi è andato via Kessie, fondamentale nella vittoria dello scudetto la passata stagione. Addio Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, cresce la fiducia per #DeKeteleare. #Maldini domani in prestito allo #Spezia - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan e @ClubBrugge in Svizzera per parlare di #DeKetelaere: incontro terminato ???? - MarcoGuidi13 : Il #Bruges conferma: “Non c’è ancora accordo con il #Milan per #DeKetelaere” #Calciomercato - calciomercato_m : MERCATO - Milan, nessun accordo con il Bruges per De Ketelaere - tuttoatalanta : Milan-De Ketelaere, summit in corso. Il primo amore già nella Viareggio Cup 2019 -