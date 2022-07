Calciatore di 29 anni muore per le ferite riportate durante una rissa in campo: scontro tra tifosi e calciatori (Di martedì 26 luglio 2022) Un altro gravissimo episodio ha sconvolto il mondo del calcio. Misael Sánchez, un Calciatore californiano di 29 anni, è morto per le ferite riportate in una rissa tra calciatori e tifosi durante una partita di calcio. Lo spettacolo in campo è stato condizionato da alcuni momenti di tensione che continuano a registrarsi durante le partite. Si tratta, ovviamente, di gesti da condannare ma che ormai continuano a verificarsi con preoccupante continuità. L’episodio si è verificato in California, si sono registrati scontri durante la partita del 10 luglio. Il Calciatore Sánchez ha riportato ferite gravi ed è stato ricoverato in ospedale tra la vita e la morte. Il ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 26 luglio 2022) Un altro gravissimo episodio ha sconvolto il mondo del calcio. Misael Sánchez, uncaliforniano di 29, è morto per lein unatrauna partita di calcio. Lo spettacolo inè stato condizionato da alcuni momenti di tensione che continuano a registrarsile partite. Si tratta, ovviamente, di gesti da condannare ma che ormai continuano a verificarsi con preoccupante continuità. L’episodio si è verificato in California, si sono registrati scontrila partita del 10 luglio. IlSánchez ha riportatogravi ed è stato ricoverato in ospedale tra la vita e la morte. Il ...

