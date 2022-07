Brunetta contro Salvini: 'Dal Papeete al Draghicidio, c'è un prezzo da pagare' (Di martedì 26 luglio 2022) 'Invece di occuparsi di affari che non lo riguardano, Salvini si preoccupi dell'esodo dei suoi elettori, che hanno abbandonato la Lega negli ultimi due anni al ritmo di un punto al mese. Caro Matteo, ... Leggi su globalist (Di martedì 26 luglio 2022) 'Invece di occuparsi di affari che non lo riguardano,si preoccupi dell'esodo dei suoi elettori, che hanno abbandonato la Lega negli ultimi due anni al ritmo di un punto al mese. Caro Matteo, ...

