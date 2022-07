Accetta un passaggio dal collega dopo il lavoro, si schiantano e Greta muore. Aveva 21 anni (Di martedì 26 luglio 2022) Un’immensa tragedia ha lasciato tutti sgomenti per la morte di Greta Curti, avvenuta ad Appiano Gentile (Como). La giovane Aveva solamente 21 anni e se n’è andata per sempre per un drammatico scherzo del destino. Aveva da poco finito di lavorare all’interno di un bar, quando prima di andarsene ha chiacchierato con un collega di lavoro e ha Accettato un suo passaggio. Quella decisione è stata purtroppo decisiva per la fine della sua vita, infatti è deceduta in seguito ad un gravissimo incidente stradale. La morte di Greta Curti è stato un durissimo colpo per tutti coloro che la conoscevano e le volevano un’infinità di bene. Ha tentato in tutti i modi di sopravvivere, ma dopo un giorno trascorso in ospedale ha esalato ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 26 luglio 2022) Un’immensa tragedia ha lasciato tutti sgomenti per la morte diCurti, avvenuta ad Appiano Gentile (Como). La giovanesolamente 21e se n’è andata per sempre per un drammatico scherzo del destino.da poco finito di lavorare all’interno di un bar, quando prima di andarsene ha chiacchierato con undie hato un suo. Quella decisione è stata purtroppo decisiva per la fine della sua vita, infatti è deceduta in seguito ad un gravissimo incidente stradale. La morte diCurti è stato un durissimo colpo per tutti coloro che la conoscevano e le volevano un’infinità di bene. Ha tentato in tutti i modi di sopravvivere, maun giorno trascorso in ospedale ha esalato ...

ComunistiNoEuro : @lucianocapone Tu appartieni a quella folta schiera di mediocri che tagliano la Storia con l'accetta. Devi icordare… - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Finisce il turno di lavoro al bar e accetta il passaggio da un collega. #incidente mortale per Greta, lui si salva https://t.c… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Finisce il turno di lavoro al bar e accetta il passaggio da un collega. #incidente mortale per Greta, lui si salva https://t.c… - msn_italia : Finisce il turno di lavoro al bar e accetta il passaggio da un collega. Incidente mortale per Greta, lui si salva - leggoit : Finisce il turno di lavoro al bar e accetta il passaggio da un collega. #incidente mortale per Greta, lui si salva -