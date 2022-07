Un altro flagship oltre al OnePlus 10T? Possibile

(Di lunedì 25 luglio 2022) Ilè atteso il 3 agosto come forma di rivisitazione del portabandiera presentato ad inizio anno, che non è mai del tutto decollato. Eppure, il produttore cinese potrebbe avere in serbo anche il lancio di undispositivo, che chiameremoAce Pro (nome forse non definitivo e quindi da prendere con le pinze). C’è già unAce, di cui questo rappresenterebbe un’evoluzione a tutto tondo: il device, infatti, potrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 8+ Gen.1, con frequenza massima di 3.2GHz e realizzato con processo produttivo a 4nm da TMSC. Molto performante anche l’ipotetico schermo: Samsung E4 AMOLED LTPO 2.0 da 6,7 pollici, risoluzione FHD+, refresh rate a 120Hz. Il comparto fotografico delAce Pro dovrebbe comporsi di un sensore principale ...

Telefonino.net

La Serie di riferimento non ha certo bisogno di presentazioni e il modellorappresenta tra l'la massima espressione della gamma Galaxy S22, ereditando anche il supporto alla S Pen ...La revisione delpresentato a inizio anno - è ufficiale - arriverà a breve, ma secondo il ... che se nongarantirà un discreto boost prestazionale: dai 2,85 GHz di 8100 - MAX si ... Redmi K60: trapelano le specifiche tecniche dei nuovi flagship La revisione del flagship presentato a inizio anno - è ufficiale - arriverà ... al concorrente Qualcomm per ottenere la recente Snapdragon 8+ Gen 1, che se non altro garantirà un discreto boost ...Sono appena trapelate le specifiche tecniche relative al nuovo Redmi K60, il flagship per il 2023 del sub brand di proprietà di Xiaomi.