Ultime Notizie Roma del 25-07-2022 ore 13:10 (Di lunedì 25 luglio 2022) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale dopo la crisi del governo draghi e con Orizzonte le elezioni del 25 settembre la fiducia del presidente del consiglio uscente calamari ma ne alta al 54% ancora più alta la fiducia nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 64 emergerebbe da un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca quorum youtrend e la guerra la Russia mette l’attacco al porto di Odessa Ma dice che è servito per distruggere una nave da guerra Ucraina un deposito di missili ma il ministro degli Esteri la prof sostiene che Mosca manterrà gli impegni sull’export del grano dal Mar Nero e spiega che saranno la Marina Russa quella turca e quella terzo partner ancora non identificato garantire la sicurezza delle navi della scrittrice convinto che la guerra non ha spezzato e non spezzerà l’Ucraina per Kiev i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 25 luglio 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale dopo la crisi del governo draghi e con Orizzonte le elezioni del 25 settembre la fiducia del presidente del consiglio uscente calamari ma ne alta al 54% ancora più alta la fiducia nel Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 64 emergerebbe da un sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca quorum youtrend e la guerra la Russia mette l’attacco al porto di Odessa Ma dice che è servito per distruggere una nave da guerra Ucraina un deposito di missili ma il ministro degli Esteri la prof sostiene che Mosca manterrà gli impegni sull’export del grano dal Mar Nero e spiega che saranno la Marina Russa quella turca e quella terzo partner ancora non identificato garantire la sicurezza delle navi della scrittrice convinto che la guerra non ha spezzato e non spezzerà l’Ucraina per Kiev i ...

SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - sole24ore : ?? La dichiarazione è del ministro degli Esteri russo #Lavrov che ha incontrato gli ambasciatori dei Paesi della Leg… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Nelle ultime 24 ore 96.384 casi e 134 morti. Il tasso di positività è al 24,6%. Aumentano ancora i ric… - Rosaria09664593 : RT @VesuvioLive: VIDEO/ Rapina in gioielleria, i ladri sbucano dal pavimento: titolare e clienti in ostaggio - peppemanzo : RT @GrSociale: Le ultime notizie sul sociale in 3?? minuti: ascolta il Grs #25luglio -