Tifo e potere in Ungheria (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 2 settembre 2021 Ungheria e Inghilterra si affrontano alla Puskas Arena di Budapest nella quarta giornata del Gruppo I per le Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2022. A vincere per 4-0 sono i Tre Leoni, ma è quanto accade sugli spalti a catturare l’attenzione rispetto alla partita senza storia vista sul terreno di gioco. Prima gli ululati rivolti ai calciatori inglesi in ginocchio per sostenere il movimento Black Lives Matter, poi il lancio di palline di carta, bottigliette d’acqua e fumogeni all’indirizzo di Raheem Sterling e Harry Maguire durante i festeggiamenti per il primo e il terzo gol. Infine, a gara ormai conclusa, anche il tiro al bersaglio con cubetti di ghiaccio verso il CT Southgate mentre veniva intervistato da Bbc Radio. Non una bella manifestazione di fair play da parte del pubblico di casa, nemmeno nuovo ad episodi del genere: pochi ... Leggi su ultimouomo (Di lunedì 25 luglio 2022) Il 2 settembre 2021e Inghilterra si affrontano alla Puskas Arena di Budapest nella quarta giornata del Gruppo I per le Qualificazioni al campionato mondiale di calcio 2022. A vincere per 4-0 sono i Tre Leoni, ma è quanto accade sugli spalti a catturare l’attenzione rispetto alla partita senza storia vista sul terreno di gioco. Prima gli ululati rivolti ai calciatori inglesi in ginocchio per sostenere il movimento Black Lives Matter, poi il lancio di palline di carta, bottigliette d’acqua e fumogeni all’indirizzo di Raheem Sterling e Harry Maguire durante i festeggiamenti per il primo e il terzo gol. Infine, a gara ormai conclusa, anche il tiro al bersaglio con cubetti di ghiaccio verso il CT Southgate mentre veniva intervistato da Bbc Radio. Non una bella manifestazione di fair play da parte del pubblico di casa, nemmeno nuovo ad episodi del genere: pochi ...

