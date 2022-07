Star Trek: Picard 3, l'equipaggio della USS Enterprise fa ritorno nel teaser trailer (Di lunedì 25 luglio 2022) Cresce l'attesa per scoprire quando la terza stagione di Star Trek: Picard verrà distribuita dopo il teaser trailer lanciato in anteprima al San Diego Comic-Con 2022. Paramount+ ha annunciato il ritorno dell'equipaggio della mitica USS Enterprise con un teaser trailer di Star Trek: Picard 3 lanciato nel corso del panel dedicato allo Star Trek Universe ospitato dal San Diego Comic-Con 2022. Il breve video mostra il veterano Patrick Stewart ancora una volta nel ruolo di Jean-Luc Picard e anticipa la reunion del cast di Star Trek: The Next Generation per nuove avventutre ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 25 luglio 2022) Cresce l'attesa per scoprire quando la terza stagione diverrà distribuita dopo illanciato in anteprima al San Diego Comic-Con 2022. Paramount+ ha annunciato ildell'mitica USScon undi3 lanciato nel corso del panel dedicato alloUniverse ospitato dal San Diego Comic-Con 2022. Il breve video mostra il veterano Patrick Stewart ancora una volta nel ruolo di Jean-Luce anticipa la reunion del cast di: The Next Generation per nuove avventutre ...

