(Di lunedì 25 luglio 2022) Il deputato Pd: il ministro è un combattente lo è sempre stato. Le sue parole possono dare forza ai giovani per non restare infilzati a quello sguardo o a quel nomignolo

Corriere della Sera

Con una lettera pubblicata su Leggo , il deputato del Pd Filipposi rivolge direttamente al ministro Renatoche ieri a Mezz'ora in più , "ha fatto i conti per la prima volta con quella ......//twitter.com/hashtag/src=hash ref_src=twsrc%5Etfw'># #Sensi (deputato Pd) su Leggo: 'Io ciccione, ... Sensi: «Brunetta ‘tappo’, io ciccione. Parlarne è fondamentale per vincere i pregiudizi» Renato Brunetta, moglie: chi è la compagna del politico che si accompagna da tempo in una storia duratura e solida.Lo so che significa. Ognuno di noi lo sa. Quello che ha fatto Renato Brunetta ieri, intervistato da Lucia Annunziata, che ha fatto i conti per la prima volta con quella cosa dell'altezza. Con la ...