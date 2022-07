Sbatte contro un’auto, fugge per non pagare i danni ma poco dopo muore. Tragedia sulla strada (Di lunedì 25 luglio 2022) Danneggia auto e fugge perché non vuole fare il cid. È successo a Roverbella, comune italiano di circa ottomila abitanti della provincia di Mantova in Lombardia e la notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Mantova. Poteva cavarsela con poco, invece dopo aver urtato un’auto parcheggiata con la sua moto ha deciso di fuggire. Ma la sua fuga è durata pochissimo. Infatti non è andata bene a Ciprian Vatamanelu, 44 anni, perché pur di non pagare i danni, dopo un breve diverbio con la proprietaria del veicolo che giustamente gli aveva chiesto di compilare il cid, il modulo di constatazione amichevole che si redige in caso di incidenti, l’uomo è salito velocemente sulla sua due ruote, ha schiacciato l’acceleratore lasciando il luogo dell’incidente e ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 25 luglio 2022) Danneggia auto eperché non vuole fare il cid. È successo a Roverbella, comune italiano di circa ottomila abitanti della provincia di Mantova in Lombardia e la notizia è stata riportata dalla Gazzetta di Mantova. Poteva cavarsela con, inveceaver urtatoparcheggiata con la sua moto ha deciso di fuggire. Ma la sua fuga è durata pochissimo. Infatti non è andata bene a Ciprian Vatamanelu, 44 anni, perché pur di nonun breve diverbio con la proprietaria del veicolo che giustamente gli aveva chiesto di compilare il cid, il modulo di constatazione amichevole che si redige in caso di incidenti, l’uomo è salito velocementesua due ruote, ha schiacciato l’acceleratore lasciando il luogo dell’incidente e ...

