Salerno | la scomparsa di Gaetano De Simone

Leggi su cronachesalerno

(Di lunedì 25 luglio 2022) E’ morto all’età di 84 anniDe, già consigliere comunale a. Da sempre impegnato in politica e nell’ultima fase nella sinistra antagonista, Denasce politicamente come socialista. Era da tempo ammalato. Fondamentalmente un romantico, un garibaldino, un uomo passionale e genuino, lo definisce l’associazione “Memoria in Movimento”. I funerali diDesi svolgeranno mercoledì alle 17 e 30 a Mercato san Severino nella chiesa di San Giovanni in Parco. Fu consigliere comunale di. Ne ricordiamo la passione civile e l’impegno amministrativo al servizio della nostra comunità. Condoglianze ai familiari ed amici”, il messaggio del sindaco Enzo Napoli. Esponente storico della sinistra, sono tanti i messaggi che in queste ore ...