Pugno duro del calcio inglese contro fumogeni e invasioni (Di lunedì 25 luglio 2022) Mano pesante del calcio inglese contro invasioni di campo e lancio di oggetti e fumogeni sul terreno di gioco. La FA, la Premier League e l'EFL hanno infatti annunciato nuove misure e sanzioni più severe per contrastare i "crescenti comportamenti antisociali e criminali" visti di recente all'interno dei campi di calcio, si legge in una calcio e Finanza.

