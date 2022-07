Non in Draghi ma nel draghismo le ragioni della crisi (Di lunedì 25 luglio 2022) Il governo Draghi ha potuto disporre della più forte mobilitazione di società civile che si ricordi nella seconda Repubblica, dell’appello esplicito di centinaia di sindaci, del sostegno di molti governatori, dell’appoggio garbato ma totale del Quirinale, dell’evidente favore di larghissima parte della comunità internazionale di tipo democratico e di ottima stampa anche (e forse soprattutto) nelle convulse ore dell’ultima settimana. Nonostante tutto questo è crollato in poche ore, di fronte ad una manovra politica che ha visto protagonisti i due attori principali del governo giallo-verde d’inizio legislatura (Conte e Salvini) questa volta sostenuti anche da Silvio Berlusconi. Come si è prodotto questo sorprendente risultato? Può essere solo figlio dell’ansia elettorale di partiti in calo nei sondaggi (elemento comunque assai rilevante) ... Leggi su formiche (Di lunedì 25 luglio 2022) Il governoha potuto disporrepiù forte mobilitazione di società civile che si ricordi nella seconda Repubblica, dell’appello esplicito di centinaia di sindaci, del sostegno di molti governatori, dell’appoggio garbato ma totale del Quirinale, dell’evidente favore di larghissima partecomunità internazionale di tipo democratico e di ottima stampa anche (e forse soprattutto) nelle convulse ore dell’ultima settimana. Nonostante tutto questo è crollato in poche ore, di fronte ad una manovra politica che ha visto protagonisti i due attori principali del governo giallo-verde d’inizio legislatura (Conte e Salvini) questa volta sostenuti anche da Silvio Berlusconi. Come si è prodotto questo sorprendente risultato? Può essere solo figlio dell’ansia elettorale di partiti in calo nei sondaggi (elemento comunque assai rilevante) ...

