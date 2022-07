sportli26181512 : Monzamania: Berlusconi e Galliani consegnano a Stroppa una squadra top, ora le cessioni e i colpi finali!: Il più è… -

Calciomercato.com

Ufficializzato Marlon nei prossimi giorni (primo acquisto straniero), la società dipunta a rinforzarsi ulteriormente in difesa e a centrocampo. Ieri, intanto, si registra la prima ...L'ex Inter, rientrato in Italia (un caso) negli scorsi giorni, è un obiettivo vero di Silvioe Adriano Galliani . Non è fantamercato, insomma, come sussurravano alcuni operatori di ... Monzamania: Berlusconi e Galliani pensano ad un Monza italiano con un grande colpo sullo sfondo Edinson Cavani, il pistolero Suarez, Edin Dzeko o Mauro Icardi Quale sarà il big in avanti del Monza nella sua prima stagione in serie A Tutti gli indizi, come vi stiamo raccontando su Calciomercato ...