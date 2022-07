Tiscali

Partitella movimentata nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Dopo il litigio fra Anguissa e Osimhen, Spalletti ha spedito sotto la doccia l'attaccante: "Esci, stai parlando troppo" 25 luglio 2022...volta a difendere il fragile e meraviglioso ecosistema del Mare Nostrum dal mariner . Oltre ... Ad esempio, lo stiamo facendo da un lato neldella raccolta differenziata, la cui percentuale ... Litte in campo e Spalletti caccia Osimhen: “Vai a farti la doccia” Partitella movimentata nel ritiro del Napoli a Castel di Sangro. Dopo il litigio fra Anguissa e Osimhen, Spalletti ha spedito sotto la doccia l’attaccante: “Esci, stai parlando troppo” ...Perché a Toronto Lorenzo Insigne è già ‘Il Magnifico’: l’ex attaccante dei partenopei, l’ultimo arrivato nella Little Italy canadese, ha subito lasciato il segno, in campo e nel cuore dei tifosi. L’ul ...