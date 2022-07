Lazio Luis Alberto, il Siviglia aspetta di cedere Koundé prima dell’assalto al Mago (Di lunedì 25 luglio 2022) Il futuro di Luis Alberto è ancora incerto: il Siviglia aspetta di cedere Koundé prima di andare all’assalto del Mago Il futuro di Luis Alberto è ancora incerto: il Siviglia aspetta di cedere Koundé prima di andare all’assalto del Mago. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Monchi starebbe valutando alcune offerte per il terzino da Barcellona e Chelsea. Poi con i soldi dalla sua cessione potrebbe partire l’assalto al centrocampista della Lazio e aumentare l’offerta fatta qualche tempo fa di 16 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 25 luglio 2022) Il futuro diè ancora incerto: ildidi andare all’assalto delIl futuro diè ancora incerto: ildidi andare all’assalto del. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, Monchi starebbe valutando alcune offerte per il terzino da Barcellona e Chelsea. Poi con i soldi dalla sua cessione potrebbe partire l’assalto al centrocampista dellae aumentare l’offerta fatta qualche tempo fa di 16 milioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

