Gunther | “Mi aspettavo il cambio di ring name”

(Di lunedì 25 luglio 2022)è attualmente uno dei wrestler piu’ in forma del roster della WWE. Dopo aver scritto la storia in quel di NXT UK diventando il campione piu’ longevo di sempre, non ha accusato il passaggio nel mainr roster conquistando il titolo di campione intercontinentale. Questa transizione ha portato aldied in una recente intervista ne ha parlato. NO PROBLEM “Me lo. Walter è il mio vero nome e comprendo le ragioni della compagnia di avere dei diritti personali sul wrestler che dai in pasto a pubblico. Per me non è stato un problema”.