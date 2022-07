Casal Bruciato, ancora perdite d’acqua: disagi per i cittadini, black out continui nel quartiere (Di lunedì 25 luglio 2022) Non bastava gran parte del quartiere l’allagato due giorni fa a causa dell’enorme perdita in via dei Cluniancesi. A Casal Bruciato i disagi continuano, perlopiù dovuti proprio alle condutture Acea, che continuano a far fuoriuscire il prezioso liquido in più punti. A segnalarlo sono ancora una volta i cittadini, che stanno tempestando il centralino della società fornitrice di telefonate. Ma dall’altra parte, almeno finora, nessuna reazione. Le perdite vengono segnalate ancora una volta in via dei Cluniancesi, stavolta all’altezza del civico 217, ma anche in altre strade, come in via Verderocca e via Sandro Sandri. blackout nel quartiere E queste ultime due strade sono le stesse interessate da continui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 25 luglio 2022) Non bastava gran parte dell’allagato due giorni fa a causa dell’enorme perdita in via dei Cluniancesi. Acontinuano, perlopiù dovuti proprio alle condutture Acea, che continuano a far fuoriuscire il prezioso liquido in più punti. A segnalarlo sonouna volta i, che stanno tempestando il centralino della società fornitrice di telefonate. Ma dall’altra parte, almeno finora, nessuna reazione. Levengono segnalateuna volta in via dei Cluniancesi, stavolta all’altezza del civico 217, ma anche in altre strade, come in via Verderocca e via Sandro Sandri.out nelE queste ultime due strade sono le stesse interessate da...

