Atp 500, Musetti dopo la vittoria: “Ad Amburgo ho fatto un’impresa” (Di lunedì 25 luglio 2022) Il successo di Amburgo su Alcaraz stabilisce il primato della categoria nata nel 2009 ed è anche la finale più giovane dal 2005: battuta quella di Bastad tra Nadal e Berdych. Ma i record di Lorenzo non finisco qui... Leggi su itasportpress (Di lunedì 25 luglio 2022) Il successo disu Alcaraz stabilisce il primato della categoria nata nel 2009 ed è anche la finale più giovane dal 2005: battuta quella di Bastad tra Nadal e Berdych. Ma i record di Lorenzo non finisco qui...

ItaliaTeam_it : MUSOOOOOOO! ???????? Sulla terra rossa di Amburgo Carlos Alcaraz vince il secondo set annullando 5 match point, Lorenz… - SuperTennisTv : ?? Quel momento in cui ti regali il primo titolo della carriera in un #ATP 500! ?? Lorenzo #Musetti è il 3° giocator… - FiorinoLuca : Lorenzo MUSETTI è il nuovo campione dell’ATP 500 di Amburgo! È il terzo italiano più giovane a conquistare un tito… - jessica4stein : RT @vogue_italia: Lorenzo Musetti ce l’ha fatta. Ieri ad Amburgo ha vinto il suo primo titolo nel circuito maggiore ed è tra i primi 50 gio… - lilfoota : @fabiofogna smettila di tennis fognini perché proprio ora non sarai a nulla ma ci fai perdere i soldi per la secon… -