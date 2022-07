Zack Snyder e James Gunn sugli schermi in versione animata grazie a Teen Titans Go! e Harley Quinn (Di domenica 24 luglio 2022) I registi Zack Snyder e James Gunn appariranno in versione animata nelle due serie Teen Titans Go! e Harley Quinn 3. Zack Snyder avrà un cameo nella serie animata Teen Titans Go!, come svelato durante il San Diego Comic-Con 2022, seguendo l'esempio del suo collega James Gunn al centro di un'operazione analoga con Harley Quinn. I fan del regista di Justice League dovranno attendere l'episodio numero 365 del progetto di Cartoon Network per poter vederlo nel mondo ispirato ai fumetti DC. La puntata di Teen Titans Go! in cui apparirà ... Leggi su movieplayer (Di domenica 24 luglio 2022) I registiappariranno innelle due serieGo! e3.avrà un cameo nella serieGo!, come svelato durante il San Diego Comic-Con 2022, seguendo l'esempio del suo collegaal centro di un'operazione analoga con. I fan del regista di Justice League dovranno attendere l'episodio numero 365 del progetto di Cartoon Network per poter vederlo nel mondo ispirato ai fumetti DC. La puntata diGo! in cui apparirà ...

