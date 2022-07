Traffico Roma del 24-07-2022 ore 13:30 (Di domenica 24 luglio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione valori di Traffico decisamente bassi quelli registrati al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare né sulle consolari permangono code sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica nella periferia Ovest un incendio sta interessando un’aria tra via di Selva Candida via Forno Saraceno in corso un intervento dei vigili del fuoco possibili chiusure la polizia locale Cervignano un incidente a Casalotti via di Boccea nei pressi di via balzola Ci sono code altro incidente all’Eur sulla Cristoforo Colombo all’altezza di viale della Civiltà del Lavoro in direzione del centro raccomandiamo tutte le attenzioni del caso seconda serata Go Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri già dal pomeriggio inevitabili le ripercussioni sull’Aurelia lungo la Roma ... Leggi su romadailynews (Di domenica 24 luglio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione valori didecisamente bassi quelli registrati al momento sulla rete viaria cittadina nessuna segnalazione sul Raccordo Anulare né sulle consolari permangono code sulla litoranea tra Castel Fusano e Torvaianica nella periferia Ovest un incendio sta interessando un’aria tra via di Selva Candida via Forno Saraceno in corso un intervento dei vigili del fuoco possibili chiusure la polizia locale Cervignano un incidente a Casalotti via di Boccea nei pressi di via balzola Ci sono code altro incidente all’Eur sulla Cristoforo Colombo all’altezza di viale della Civiltà del Lavoro in direzione del centro raccomandiamo tutte le attenzioni del caso seconda serata Go Jovanotti sul litorale di Marina di Cerveteri già dal pomeriggio inevitabili le ripercussioni sull’Aurelia lungo la...

matteo23___ : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - LuceverdeRoma : ???? #Roma #lavori - Via Ardeatina ?STRADA CHIUSA in fascia notturna da via di Tor Pagnotta a via Centro del Bivio… - LuceverdeRoma : ??#Roma #Traffico - Via Litoranea ?????? Code a tratti tra Castel Fusano e Torvajanica >< #Luceverde #Lazio - snooze1232 : RT @SolariPaolo: È normale in una città come #roma che un rom a 22 anni vada a 290 km/h con un Audi R8 (avrà un reddito consono credo…) sul… - PivaPaola : RT @ViaggiaTreno: Linea AV #Firenze – #Roma direzione Roma, dalle ore 09:30 traffico ferroviario rallentato per un inconveniente tecnico a… -