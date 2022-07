Torino, Ricci: «Quest’anno serve uno step in più. Tra me e Lukic competizione sana» (Di domenica 24 luglio 2022) Il centrocampista del Torino Ricci ha parlato in vista della nuova stagione con la maglia granata Samuele Ricci, centrocampista del Torino, ai microfoni di Torino Channel ha parlato in vista della nuova stagione con la maglia granata. CONDIZIONE – «Mi sento molto bene fisicamente e psicologicamente, sono in un bel gruppo e con bellissime persone. Può fare solo che bene alla mente. Ringrazio mister e società per la fiducia. Quest’anno serve uno step in più, cercando di migliorare ciò che ho sbagliato in passato e le lacune che ho. Devo maturare ancora e devo farlo insieme alla squadra». Lukic – «E’ un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore. Ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti l’anno scorso. Fuori dal ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 24 luglio 2022) Il centrocampista delha parlato in vista della nuova stagione con la maglia granata Samuele, centrocampista del, ai microfoni diChannel ha parlato in vista della nuova stagione con la maglia granata. CONDIZIONE – «Mi sento molto bene fisicamente e psicologicamente, sono in un bel gruppo e con bellissime persone. Può fare solo che bene alla mente. Ringrazio mister e società per la fiducia.unoin più, cercando di migliorare ciò che ho sbagliato in passato e le lacune che ho. Devo maturare ancora e devo farlo insieme alla squadra».– «E’ un bravissimo ragazzo e un ottimo giocatore. Ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampisti l’anno scorso. Fuori dal ...

