Siccità, in secca il lago artificiale più grande degli Stati Uniti: è al 27% della sua capacità (Di domenica 24 luglio 2022) Emergenza in Nevada. La Siccità ha tra le sue vittime anche il bacino artificiale più grande degli Stati Uniti, il lago Mead, situato tra Nevada e Arizona, a 50 chilometri da Las Vegas. Con un'area di 640 chilometri quadrati, oggi contiene acqua solo al 27% della sua capacità. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

