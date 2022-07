Ripartenza 2022 | le storie degli imprenditori che dovete conoscere

(Di domenica 24 luglio 2022) Chi è imprenditore? Chi è talmente fedele ai suoi desideri, così egoisticamente fedele ai suoi desideri da fare qualcosa di buono e di bello per molti. Potrebbe sembrare una contraddizione in termini e tuttavia chi agisce così offre immancabilmente la sua visione anche agli altri. Saper imprendere è un dono che richiede una determinazione inscalfibile e la capacità di vedere nitidamente orizzonti che gli altri non riescono a scorgere. Allaalcuni grandisi sono raccontati e hanno portato narrazioni che potrebbero essere scritte sui libri per bambini perché piene di avventure, idee geniali, passioni tenaci. Questemeritano di essere ascoltate attentamente e non solo dagli addetti ai lavori, perché parlano di sogni in carne e ossa. Quando Jean-Sébastien Decaux racconta di suo papà, un ...

NicolaPorro : Draghi e Conte hanno compiuto l'impresa di far sparire il covid dai giornali italiani! Guarda una Zanzara nella Z… - NicolaPorro : 'Grandi imprenditori si sono raccontati con storie che potrebbero essere scritte sui libri per bambini' ??… - oavda : Lo Speciale James Webb Space Telescope è reso possibile dal contributo della @FondazioneCRT-Cassa di Risparmio di T… - oavda : Lo Speciale James Webb Space Telescope è reso possibile dal contributo della @FondazioneCRT-Cassa di Risparmio di T… - oavda : Lo Speciale James Webb Space Telescope è realizzato grazie al contributo della @FondazioneCRT-Cassa di Risparmio di… -

Nicola Porro

È tutto pronto per l'edizione numero 23 di Rock in the Casbah , quella che segna il ritorno della rassegna nella sua casa naturale al centro della Pigna, in piazza San Costanzo. Edizione di, edizione che prenderà il via mercoledì 3 agosto con l'emozionante tributo ad Amedeo Grisi , amato compositore e chitarrista scomparso lo scorso febbraio dopo una lunga e coraggiosa lotta ...Inquello interno" "Dall'esperienza dei paesi che hanno vissuto la guerra sappiamo che ... "Ad oggi sappiamo che nei primi quattro mesi delnel budget statale è stato versato un 18% di ... Cari commensali, perché non potete mancare alla Ripartenza 2022 La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Tra le opere realizzate con questa somma (40 su 47) ci saranno la pista di atterraggio per eliambulanza e Montegiorgio e l'ammodernamento del tratto di Valdaso, nel territorio di Santa Vittoria. Qui l ...