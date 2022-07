Problemi tra Cecilia Rodriguez e Carla Merz

Sargans2 : @FartFromAmerika Mia nonna ogni volta parte con lo spin 'eh tutti senza mascherina, tutti ammassati'. Tra l'altro d… - TCStrafficoA1 : #A1 - Losanna -> Ginevra - tra Raccordo di Vengeron e Versoix problemi di traffico, incidente, corsia d'emergenza bloccata - WeWereBornToD1e : in questo periodo la cosa che non mi fa sprofondare in una tristezza assurda è il pensiero che tra 1 mese sarò in u… - ziggymagenta_d : @semioticmonkey Perciò dicevo CoopVoce (ti ricordo che io sto tra i monti, coi problemi di copertura ho dimestichezza :D) - BluDiChina : “Ciò che ha incuriosito Schrag quando ha riesumato questo importante studio, sono state le immagini. Le immagini ne… -

Radio Italia

I giapponesi sono degli zombie. Non si fanno domande, non hannoo dubbi, mai una perplessità. Gli zombie bramano solo carne fresca, come i giapponesi sono ...è trasformata in zombie a metà...Inizialmente icon la squadra furono molti. Avevo portato un nuovo metodo di lavoro, ... non l'allenatore!" Agli ultimi Europei si è spostato a Budapest dalla sua Croazia, dove si divide... Blanco live a Lucca tra gioia, commozione e problemi tecnici (risolti) «Per uno come me che gira il mondo, tornare al Sud, alla terra in cui sono nato e mi sono formato è sempre motivo di gioia e di orgoglio...». Reduce dai ...Non c'è differenza tra nord, centro e sud, in tutta Italia il nuovo digitale terrestre sta portando problemi non indifferenti ai cittadini.