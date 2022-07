“Nulla di concreto”. Il giudizio più duro su Draghi: il grande buco del Sud Italia (Di domenica 24 luglio 2022) Nell'edizione del 24 luglio di Controcorrente, programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Klaus Davi. Il giornalista è particolarmente critico con Mario Draghi, la cui opera da capo del governo prima della crisi e delle dimissioni non ha portato ad effetti tangibili e concreti in alcune zone d'Italia, in particolare al Sud, un'area che potrà rivelarsi decisiva per le elezioni del 25 settembre: “Credo che il voto più nobile sia il voto al Sud. C'è un elettorato molto forte, ma anche molto concreto e pragmatico. È vero che c'è un ridimensionamento del Pd, bisognerà dare dei messaggi chiari sull'eredità di Mario Draghi. Che cosa vuol dire? Draghi ha rappresentato una svolta, ma non c'è stato ancora il tempo di vedere grandi opere, non sono decollati i cantieri, non sono andate in ... Leggi su iltempo (Di domenica 24 luglio 2022) Nell'edizione del 24 luglio di Controcorrente, programma televisivo di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Klaus Davi. Il giornalista è particolarmente critico con Mario, la cui opera da capo del governo prima della crisi e delle dimissioni non ha portato ad effetti tangibili e concreti in alcune zone d', in particolare al Sud, un'area che potrà rivelarsi decisiva per le elezioni del 25 settembre: “Credo che il voto più nobile sia il voto al Sud. C'è un elettorato molto forte, ma anche moltoe pragmatico. È vero che c'è un ridimensionamento del Pd, bisognerà dare dei messaggi chiari sull'eredità di Mario. Che cosa vuol dire?ha rappresentato una svolta, ma non c'è stato ancora il tempo di vedere grandi opere, non sono decollati i cantieri, non sono andate in ...

