Napoli Barak e Simeone dal Verona | ma anche due cessioni | la strategia di De Laurentiis

Il Napoli è impegnato nelle manovre di calciomercato con gli azzurri che puntano a Barak e Simeone del Verona. I due nomi sono ritornati con forza nelle ultime ore, dato che proprio da Verona arrivano voci insistenti di un interessamento della società di Aurelio De Laurentiis che ieri ha parlato di Simeone anche durante l'intervista a Kiss Kiss Napoli. La società partenopea ha detto addio a Mertens e sta per salutare anche Petagna, quindi qualcosa in attacco deve fare, ma prima bisogna vendere Petagna al Monza. Mentre per il sostituto di Mertens si attende, si scruta, si valuta, nonostante il campionato del Napoli cominci il 15 agosto ed il ritiro di Castel di Sangro sta entrando nel vivo.

