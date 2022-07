Mercato Napoli | parte la caccia all' erede di Mertens | in pole c' è Raspadori - Sport - Calcio - quotidiano net

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Dybala, ancora nessuna decisione L'argentino valuta sia Roma che Napoli #SkySport #SkyCalciomercato - SkySport : ULTIM'ORA #MERCATO #NAPOLI, CONTATTI POSITIVI PER #DIALLO DEL #PSG: SI CERCA L'INTESA SULL'INGAGGIO DEL GIOCATORE… - AleCat_91 : NAPOLI, ADESSO BASTA, MI SFOGO, GIÙ LE MANI DA DE LAURENTIIS: MERTENS, O... - junews24com : Raspadori via dal Sassuolo? C'è il sì dell'ex obiettivo Juve - - puntomagazine : Napoli: Carabinieri setacciano piazza mercato. Sanzioni e sequestri - -

Spazio Napoli

Un interesse del quale è consapevole il diretto interessato, al quale il trasferimento alnon dispiacerebbe affatto. Un intoppo però c'è e pure bello grosso: un Sassuolo che, dopo Gianluca ...Ilcontinua a chiedere informazioni sul centrocampista ma dall'altra parte, il presidente ... se mai si sbloccherà, come dice il suo agente sarà un movimento degli ultimi giorni di. ... Ultime mercato Napoli: tutto fatto per la cessione, partirà in prestito La tensione in casa Napoli non stenta a placarsi. La tifoseria è scontenta del mercato della società e sta contestando apertamente De Laurentiis. Anche nella squadra il clima non è dei migliori. Quest ...La tensione in casa Napoli non stenta a placarsi. La tifoseria è scontenta del mercato della società e sta contestando apertamente De Laurentiis. Anche nella squadra il clima non è dei migliori. Quest ...