Il Comune in rosso e le nuove tasse

di Alfonso Malangone* Il Consiglio Comunale di Martedì prossimo metterà fine alla 'Commedia degli Equivoci', andata in scena negli ultimi mesi, ed alzerà il sipario su una nuova rappresentazione, la 'Commedia degli Orrori', che, proprio in questi giorni, ha avuto un prologo tra il 'grottesco' e il 'tragico'. La 'scena' si apri nel Settembre scorso con l''equivoco' della prof.ssa Eva Avossa, Assessora e Deputata, già vice-Sindaca, che definì 'in ordine' e in grado di 'assicurare servizi di eccellenza' (fonte: Irno 24) il fallimentare Bilancio 2020 al quale, a distanza di pochi mesi, veniva infatti assegnato il primo posto in Italia (a parte le Città Metropolitane) per disavanzo pro-capite (fonte: 24Ore). A seguire, ci sono stati gli 'equivoci' dell'Assessora al Bilancio, dott.ssa Adinolfi, che, dopo aver dichiarato 'non squilibrato' il Consuntivo 2021, deliberato il 31Maggio, il giorno ...

