Ex Non è la Rai cambia vita: la scelta che nessuno si aspettava (Di domenica 24 luglio 2022) Ex soubrette di Non è la Rai lascia il mondo dello spettacolo e prende una decisione inaspettata, per lei un cambio radicale di vita. Il mondo di Non è la Rai è stato luogo di battesimo di tantissimi volti noti della nostra tv di oggi. Il programma, rivoluzionario per l’epoca, vide le sue origini nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 24 luglio 2022) Ex soubrette di Non è la Rai lascia il mondo dello spettacolo e prende una decisione inaspettata, per lei un cambio radicale di. Il mondo di Non è la Rai è stato luogo di battesimo di tantissimi volti noti della nostra tv di oggi. Il programma, rivoluzionario per l’epoca, vide le sue origini nel L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Giorgiolaporta : Cosa succederebbe se a parti inverse lo stesso numero di persone partecipasse a un convegno promosso, non so, da La… - brontolodesign : Oggi parte il Tour de France femminile,volevo chiedere ad @destefanoaless come mai non è prevista la copertura tv d… - Cristin83793721 : Bonanni Repubblica sulla Rai 'Pensioni a 1000 euro non è possibile perchè bisogna rendere conto alla UE' ma perchè… - GIUSEPP94615590 : @AndreaOrlandosp @LaStampa Ho contattato io stesso il CPI SIA DI ROMA CHE DI AVERSA ( CASERTA) ,SICCOME 65ENNE ,NO… - RICKDECKARD1962 : @R28445 @KasperReloaded Sì, ma i fabifazi e i mariotozzi dicono di no. Non è che pago il canone Rai per sport. -