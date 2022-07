Entry list Atp Los Cabos 2022: i partecipanti e gli italiani presenti (Di domenica 24 luglio 2022) L’Entry list dell’Atp 250 di Los Cabos 2022, evento in programma dall’1 al 6 agosto. Il russo Daniil Medvedev guida il seeding del torneo messicano, seguito dal canadese Felix Auger-Aliassime e dal britannico Cameron Norrie. L’unico tennista italiano presente in tabellone è Fabio Fognini. Di seguito la lista completa degli iscritti all’Atp di Los Cabos 2022. Entry list ATP LOS Cabos 2022 1 Daniil Medvedev 1 2 Felix Auger-Aliassime 9 3 Cameron Norrie 12 4 Diego Schwartzman 15 5 John Isner 24 6 Miomir Kecmanovic 30 7 Brandon Nakashima 56 8 Joao Sousa 60Fabio Fognini 63 Jordan Thompson 76 Tomas Martin Etcheverry 77 Thanasi Kokkinakis 79 Quentin Halys 82 John Millman 85 Steve Johnson 93 Chun-hsin Tseng ... Leggi su sportface (Di domenica 24 luglio 2022) L’dell’Atp 250 di Los, evento in programma dall’1 al 6 agosto. Il russo Daniil Medvedev guida il seeding del torneo messicano, seguito dal canadese Felix Auger-Aliassime e dal britannico Cameron Norrie. L’unico tennista italiano presente in tabellone è Fabio Fognini. Di seguito laa completa degli iscritti all’Atp di LosATP LOS1 Daniil Medvedev 1 2 Felix Auger-Aliassime 9 3 Cameron Norrie 12 4 Diego Schwartzman 15 5 John Isner 24 6 Miomir Kecmanovic 30 7 Brandon Nakashima 56 8 Joao Sousa 60Fabio Fognini 63 Jordan Thompson 76 Tomas Martin Etcheverry 77 Thanasi Kokkinakis 79 Quentin Halys 82 John Millman 85 Steve Johnson 93 Chun-hsin Tseng ...

