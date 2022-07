È morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls (Di domenica 24 luglio 2022) Vittorio De Scalzi è morto a 72 anni: è stato il fondatore del gruppo rock progressivo dei New Trolls. L’annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del cantante, chitarrista e autore, in cui si legge: «Vittorio De Scalzi ci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “ quella carezza della sera”…lui vi ascolterà». Vittorio De Scalzi, chi era L’ultima esibizione una settimana fa a Sanremo con l’orchestra sinfonica. De Scalzi era del 1949. All’interno del gruppo De Scalzi ha figurato come autore di molti brani che li hanno in seguito portati al successo, tra cui Visioni, Una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 24 luglio 2022)Dea 72 anni: è stato ildel gruppo rock progressivo dei New. L’annuncio è stato dato sulla pagina Facebook del cantante, chitarrista e autore, in cui si legge: «Deci ha lasciato, ha raggiunto la sua Aldebaran. Grazie a tutti per l’amore che in tutti questi anni gli avete dimostrato. Continuate a cantare a squarciagola “ quella carezza della sera”…lui vi ascolterà».De, chi era L’ultima esibizione una settimana fa a Sanremo con l’orchestra sinfonica. Deera del 1949. All’interno del gruppo Deha figurato come autore di molti brani che li hanno in seguito portati al successo, tra cui Visioni, Una ...

fanpage : Addio a #VittorioDeScalzi, il fondatore dei #NewTrolls aveva 72 anni - SanremoNews : Lutto nel mondo della musica: è morto a 72 anni Vittorio De Scalzi, pochi giorni fa l’ultima esibizione con l’Orche… - p_giampaolo : RT @lucaubaldeschi: Addio a Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls morto a 72 anni - VoceDelTrentino : Morto Vittorio De Scalzi, fondatore dei New Trolls - - lucaubaldeschi : Addio a Vittorio De Scalzi, il fondatore dei New Trolls morto a 72 anni -