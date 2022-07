Di Marzio conferma | #Calciomercato | @sscnapoli | De Laurentiis torna a parlare ma chiude al ritorno …

SchiavonNicolo : @Seby_Sarno_ Anche di Marzio conferma la notizia - Sneijderismo : RT @FcInterNewsit: Mulattieri al Frosinone, Di Marzio conferma: 'C'è la firma' - FcInterNewsit : Mulattieri al Frosinone, Di Marzio conferma: 'C'è la firma' - Den96109848 : RT @Seby_Sarno_: Anche Di Marzio conferma ! #Scamacca al #WestHam ???? - Seby_Sarno_ : Anche Di Marzio conferma ! #Scamacca al #WestHam ???? -

Fcinternews.it

Loanche via twitter l'esperto Gianluca Di. Fioccano le reazioni, anche quelle sarcastiche: 'la Juve sta facendo delle cessioni incredibili: Rudiger al Real, Perisic al Tottenham, ...diBreda Nel discorso pronunciato ieri, il capo dello Stato non ha rimproverato le forze ... Altro passaggio cheil concetto, le righe in cui puntualizza i suoi " doveri ", tra i quali ... Mulattieri al Frosinone, Di Marzio conferma: "C'è la firma" L’attaccante di Massa Marittima può lasciare i rossoblu ma rimanere nell’isola. E’ forte l’interesse su di lui Gianluca Contini potrebbe partire in questa finestra di mercato. Sul giocatore, nell’ulti ...La Salernitana sta gettando le basi per una salvezza tranquilla in vista della prossima stagione, si avvicina un grande ritorno per Nicola.