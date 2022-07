Calciomercato Inter | Mertens può arrivare ad una condizione

(Di domenica 24 luglio 2022) L’si prepara ad affrontare questa stagione che sarà molto importante per capire se la società milanese sarà in grado di rimanere ad alti vertici sia in Italia che in Europa. La società è molto attiva sul mercato, e anche se Bremer e Dybala sono ormai sfumati, i dirigenti sono impegnati su più fronti. Molto importante sarà la questione attacco, infatti Alexis Sanchez lascerà con tutta probabilità l’anche se adesso le parti sono in difficoltà per la risoluzione del contratto, e per sostituire il cileno l’sta pensando a DriesNapoliNella giornata di oggi il belga ha ufficializzato l’addio al Napoli, ma probabilmente non all’Italia. Stando infatti a quanto riportato da Repubblica, il trasferimento del belga si può realizzare ad una ...

DiMarzio : ??#Bremer: la @juventusfc pronta al sorpasso sull'Inter. Le ultimissime ?? - DiMarzio : .@Inter: slitta l’incontro con il @TorinoFC_1906 per #Bremer #calciomercato - Gazzetta_it : Perché l'Inter adesso può permettersi di non vendere Skriniar #calciomercato - sportli26181512 : Inter, idea Mertens: lo vuole Inzaghi: Dries Mertens è stato ufficialmente salutato dal Napoli dopo il mancato rinn… - alfonso25592 : Attacco da sfoltire, Sanchez il più indiziato. Anche Dzeko? -

Commenta per primo Dries Mertens è stato ufficialmente salutato dal Napoli dopo il mancato rinnovo e da quanto scrive la Repubblica , sul 35enne belga c'è l'interesse dell'. Simone Inzaghi lo vorrebbe come seconda punta ma prima i nerazzurri dovranno cedere Alexis Sanchez.BOLOGNA - 'Dopo l'errore in Bologna -ero giù, è stato un momento molto difficile per me. Ricordo bene le parole di Samir Handanovic : il giorno dopo disse che quell'errore mi avrebbe fatto ... L'Inter cerca un difensore low cost: i due nomi. Inzaghi preoccupato per… Tre settimane al via: cosa manca al Napoli Un portiere. Ospina ha salutato e sembra si voglia un vice Meret o addirittura qualcuno che lo scalzi dal ruolo. (Kepa, Navas) In difesa la perdita di Kouli ...