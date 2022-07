Aldo Serena: “Per un gol di testa rischiai di rompermi l’osso del collo” (Di domenica 24 luglio 2022) Aldo Serena, attaccante tra i pochi ad aver vinto lo scudetto con tre diverse società, con Juventus, Inter e Milan, Intervistato da il Giornale, ha esposto il suo parere riguardo l’iniziativa della Federazione calcistica inglese di «porre un limite» ai colpi di testa («massimo 10») durante gli allenamenti e ha poi raccontato un aneddoto personale: “La trovo giusta. La salute dei calciatori va tutelata, soprattutto se sono giovanissimi. Per gli under12 proibirei completamente i colpi di testa in allenamento … avevo 12 anni e la mia squadra, il Montebelluna, giocava contro l’Adriese. Era una giornata di pioggia. All’epoca i palloni si inzuppavano diventando “bombe” pesantissime. L’arbitro fischiò una punizione per gli avversari. Io mi misi in barriera. Il giocatore dell’Adriese calciò violentemente e il pallone mi colpi ... Leggi su glieroidelcalcio (Di domenica 24 luglio 2022), attaccante tra i pochi ad aver vinto lo scudetto con tre diverse società, con Juventus, Inter e Milan, Intervistato da il Giornale, ha esposto il suo parere riguardo l’iniziativa della Federazione calcistica inglese di «porre un limite» ai colpi di(«massimo 10») durante gli allenamenti e ha poi raccontato un aneddoto personale: “La trovo giusta. La salute dei calciatori va tutelata, soprattutto se sono giovanissimi. Per gli under12 proibirei completamente i colpi diin allenamento … avevo 12 anni e la mia squadra, il Montebelluna, giocava contro l’Adriese. Era una giornata di pioggia. All’epoca i palloni si inzuppavano diventando “bombe” pesantissime. L’arbitro fischiò una punizione per gli avversari. Io mi misi in barriera. Il giocatore dell’Adriese calciò violentemente e il pallone mi colpi ...

