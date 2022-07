Addio ferro da stiro! Zero pieghe e senza stirare: il trucchetto sta in questo passaggio (Di domenica 24 luglio 2022) Quanto ti renderebbe felice abbandonare il tuo ferro da stiro? E se ti dicessimo che c’è un piccolo trucchetto che puoi sfruttare per evitare di utilizzarlo? Eccoti servita. Quanto è odioso stirare Perché è tanto odiato il ferro da stiro? Chiunque abbia stirato almeno una volta sa quanto possa essere noioso, difficile (a seconda dei capi) e faticoso. Sì, perché specialmente se abbiamo dei piccoli acciacchi alla schiena o magari alle gambe, stare tanto tempo in piedi può essere davvero molto difficile. Mettiamoci, poi, che quando inizia il caldo il vapore è insostenibile e abbiamo un quadro completo della situazione. Ovviamente, ci sono alcuni capi che non possono essere tralasciati: impossibile, per esempio, andare in giro con una camicia sgualcita. Ci sono, però, una serie di piccoli-grandi trucchetti che possono ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 24 luglio 2022) Quanto ti renderebbe felice abbandonare il tuoda stiro? E se ti dicessimo che c’è un piccoloche puoi sfruttare per evitare di utilizzarlo? Eccoti servita. Quanto è odiosoPerché è tanto odiato ilda stiro? Chiunque abbia stirato almeno una volta sa quanto possa essere noioso, difficile (a seconda dei capi) e faticoso. Sì, perché specialmente se abbiamo dei piccoli acciacchi alla schiena o magari alle gambe, stare tanto tempo in piedi può essere davvero molto difficile. Mettiamoci, poi, che quando inizia il caldo il vapore è insostenibile e abbiamo un quadro completo della situazione. Ovviamente, ci sono alcuni capi che non possono essere tralasciati: impossibile, per esempio, andare in giro con una camicia sgualcita. Ci sono, però, una serie di piccoli-grandi trucchetti che possono ...

telecitynews24 : ??ADDIO A CARLO IANNELLO, PROPRIETARIO DI NUMEROSI NEGOZI DI VESTITI DI ALESSANDRIA?? Era il figlio di Francesco Ian… - cn1926it : #FabianRuiz ad un bivio, rinnovo o addio al #Napoli: da evitare il braccio di ferro - epicariello : @Dania @Sciandi La risposta è 'camicie non iron'. Io le compro solo quando sono in offerta (se no costano un botto)… -