WWE | Brock Lesnar è a Smackdown | che lezione al povero Theory!

(Di sabato 23 luglio 2022) Gli ultimi report lo davano seriamente arrabbiato per gli ultimi cambiamenti occorsi in WWE. L’addio di Vince McMahon e i cambiamenti nel team booking stavano mettendo a repentaglio il mondo così come l’aveva conosciuto. In tanti avevano raccontato che se n’era andato dal backstage di, e invece durante la puntataha fatto la sua comparsa ed ha attaccato Theory, infliggendogli ben due F5. Le immagini di quanto accaduto THE BEAST IS IN BOSTON.#pic.twitter.com/n0ue60TGoW— WWE (@WWE) July 23, 2022 F-5 on the #MITB briefcase! #@ Theory1 pic.twitter.com/EzSJ2unmKM— WWE (@WWE) July 23, 2022

