Vidi Mertens contro il Napoli di Mazzarri e pensai: «Perché non gioca in una grande squadra?» (Di sabato 23 luglio 2022) Penso di avere visto per la prima volta Dries Mertens nell’Utrecht che giocava contro il Napoli nel 2010: sembrava un Del Piero che passava lì per caso completamente avulso da qualsiasi schema tattico; non aveva solo il destro di Ale, ma anche una certa irriverenza nei confronti degli avversari che si divertiva a saltare. Mi innamorai calcisticamente di lui… Poi, era uno di quei giovedì sera che il Napoli di Mazzarri giocava in Europa e sembrava che l’allenatore di San Vincenzo questa coppa la utilizzasse per far capire ad Adl che lui i giocatori per giocarla non l’aveva, lo riVidi poi nel Psv sempre contro il Napoli – nel dicembre del 2012 – e mi chiesi: “Perché ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 23 luglio 2022) Penso di avere visto per la prima volta Driesnell’Utrecht chevailnel 2010: sembrava un Del Piero che passava lì per caso completamente avulso da qualsiasi schema tattico; non aveva solo il destro di Ale, ma anche una certa irriverenza nei confronti degli avversari che si divertiva a saltare. Mi innamorai calcisticamente di lui… Poi, era uno di quei giovedì sera che ildiva in Europa e sembrava che l’allenatore di San Vincenzo questa coppa la utilizzasse per far capire ad Adl che lui itori perrla non l’aveva, lo ripoi nel Psv sempreil– nel dicembre del 2012 – e mi chiesi: “...

