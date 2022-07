Napoli, De Laurentiis annuncia l’addio di Dries Mertens (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Arrivano anticipazioni dell’intervista ad Aurelio De Laurentiis ai microfoni di radio kiss kiss Napoli. Carlo Alvino anticipa che nella lunga chiacchierata c’è stato il saluto ufficiale di De Laurentiis a Dries Mertens. Poi ancora novità sulle maglie che saranno presentate il 27 luglio, giorno della prima amichevole a Castel di Sangro. Vista la lunghezza dell’intervista a DeLaurentiis (40 minuti) sarà mandata per intero alle 21:00 su kiss kiss Napoli. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 23 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Arrivano anticipazioni dell’intervista ad Aurelio Deai microfoni di radio kiss kiss. Carlo Alvino anticipa che nella lunga chiacchierata c’è stato il saluto ufficiale di De. Poi ancora novità sulle maglie che saranno presentate il 27 luglio, giorno della prima amichevole a Castel di Sangro. Vista la lunghezza dell’intervista a De(40 minuti) sarà mandata per intero alle 21:00 su kiss kiss. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

annatrieste : Ma nell'offerta di un miliardo per comprare il Napoli che De Laurentiis ha rifiutato ci stava pure Mergellina? No p… - claudioruss : durante la presentazione del #Napoli in piazza, al nome 'De Laurentiis' citato dal sindaco di Dimaro, discreti buu dai tifosi - napolista : Alvino: «Nell’intervista De Laurentiis dà l’addio a Mertens. Per Kim problemi burocratici» Intervista alle 21 a Ra… - napolipiucom : Alvino: 'De Laurentiis annuncia Kim, novità per gli abbonamenti. Parla Di Mertens. Obiettivo far divertire i tifosi… - copoja : ??????DRIES MERTENS NON RINNOVERÀ IL CONTRATTO CON IL #NAPOLI ?????? Fonte: Aurelio de Laurentiis, intervista con @Carloalvino . #casteldisangro -