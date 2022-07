Lavoro, Draghi convoca mercoledì i sindacati (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governo convoca Cgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi per mercoledì prossimo alle 10. Lo si apprende da fonti sindacali. Sul tavolo, spiegano, dovrebbe esserci il pacchetto di misure del decreto annunciato, nell’ultima riunione tra esecutivo e organizzazioni sindacali, per la fine del mese per fronteggiare l’emergenza economica e sociale. Il Governo, ricordano le stesse fonti, si era impegnato a convocare preventivamente le parti sociali. Draghi aveva incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri il 12 luglio scorso, mentre il giorno successivo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Nella riunione con i sindacati, che si è svolta un paio di giorni prima dell’apertura della crisi di governo, il governo aveva aperto a un ... Leggi su italiasera (Di sabato 23 luglio 2022) (Adnkronos) – Il governoCgil, Cisl e Uil a Palazzo Chigi perprossimo alle 10. Lo si apprende da fonti sindacali. Sul tavolo, spiegano, dovrebbe esserci il pacchetto di misure del decreto annunciato, nell’ultima riunione tra esecutivo e organizzazioni sindacali, per la fine del mese per fronteggiare l’emergenza economica e sociale. Il Governo, ricordano le stesse fonti, si era impegnato are preventivamente le parti sociali.aveva incontrato i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri il 12 luglio scorso, mentre il giorno successivo il presidente di Confindustria Carlo Bonomi. Nella riunione con i, che si è svolta un paio di giorni prima dell’apertura della crisi di governo, il governo aveva aperto a un ...

