Il centrodestra contro Toti “core ‘ngrato”. L’ironia di Mulè: «Vive di livore, è un Dibba sovrappeso» (Di sabato 23 luglio 2022) Nel centrodestra lo trattano ormai da core ‘ngrato, anzi come il più ingrato dei cuori azzurri. Già consigliere politico di Silvio Berlusconi e ora governatore della Liguria nonché leader di Italia al Centro, Giovanni Toti però non ci sta a lasciarsi rosolare sulla graticola del tradimento. E ribatte piccato alle accuse di chi, come il segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi, gli imputa l’appello pro-Draghi il giorno della mancata fiducia al premier. «La foga di andare al voto anticipato è sconsiderata – svela al Secolo XIX -. Dicono che sarei stato poco leale? Chi mi accusa di slealtà è stato vice del ministro Toninelli». Altrettanto pepata è però la controreplica di Rixi: «Il presidente della Regione ha fatto una scelta di campo. Ha dimostrato che Italia al Centro a Roma non conta nulla, pensasse ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 23 luglio 2022) Nello trattano ormai da, anzi come il più ingrato dei cuori azzurri. Già consigliere politico di Silvio Berlusconi e ora governatore della Liguria nonché leader di Italia al Centro, Giovanniperò non ci sta a lasciarsi rosolare sulla graticola del tradimento. E ribatte piccato alle accuse di chi, come il segretario ligure della Lega, Edoardo Rixi, gli imputa l’appello pro-Draghi il giorno della mancata fiducia al premier. «La foga di andare al voto anticipato è sconsiderata – svela al Secolo XIX -. Dicono che sarei stato poco leale? Chi mi accusa di slealtà è stato vice del ministro Toninelli». Altrettanto pepata è però lareplica di Rixi: «Il presidente della Regione ha fatto una scelta di campo. Ha dimostrato che Italia al Centro a Roma non conta nulla, pensasse ...

smenichini : In questo momento il centrodestra, dato per largamente vincente se andasse unito alle elezioni, ha quattro posizion… - SecolodItalia1 : Il centrodestra contro Toti “core ‘ngrato”. L’ironia di Mulè: «Vive di livore, è un Dibba sovrappeso»… - EnricoAncillott : RT @GiancarloDeRisi: Qualcuno mi spiega come farà Toti a fare il centrino e ad andare contro il centrodestra dal momento che ha nella giunt… - ilcorriereblog : La necessaria e urgente alleanza repubblicana contro il bipopulismo - ilcorriereblog : La necessaria e urgente alleanza repubblicana contro il bipopulismo -