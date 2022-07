F1 GP Francia 2022, Perez: “Non avevo capito nulla prima delle qualifiche. Obiettivo battere Ferrari” (Di sabato 23 luglio 2022) “Abbiamo fatto una bella rimonta, anche perché io non ci ho capito nulla prima delle qualifiche. Sicuramente l’Obiettivo per domani sarà battere le due Ferrari, erano molto forti e non sarà facile”. Lo ha detto Sergio Perez, pilota della Red Bull, dopo il terzo posto ottenuto nella qualifica del sabato del Gran Premio di Francia di Formula 1, dopo le sessioni di libere in cui il messicano ha faticato tanto. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 23 luglio 2022) “Abbiamo fatto una bella rimonta, anche perché io non ci ho. Sicuramente l’per domani saràle due, erano molto forti e non sarà facile”. Lo ha detto Sergio, pilota della Red Bull, dopo il terzo posto ottenuto nella qualifica del sabato del Gran Premio didi Formula 1, dopo le sessioni di libere in cui il messicano ha faticato tanto. SportFace.

SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - SkySportF1 : ? LECLERC FIRMA LE #FP1 IN FRANCIA ?? Albon 8° con la Williams I risultati ? - LaVeritaWeb : La Bce rivede al ribasso le stime sul Pil dell’area euro (che nel 2022 si fermerà al +2,8%), mentre il carovita arr… - RaiNews : La Ferrari di Charles Leclerc in pole position al Gp di Francia di Formula 1. Decisivo l'aiuto in pista di Carlos S… - sportface2016 : #F1 #FranceGP, le parole di #Perez: 'Non c'avevo capito nulla, obiettivo battere la #Ferrari' -