De Laurentiis | ' Mertens ha preferito i soldi Forti sconti per gli abbonamenti'

DAZN_IT : Ufficiale il divorzio tra il #Napoli e #Mertens. L'annuncio è arrivato dal presidente De Laurentiis. #DAZN - claudioruss : Anticipazioni dell’intervista di De Laurentiis a Kiss Kiss #Napoli, dalle 21: campagna abbonamenti con prezzi popol… - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | De Laurentiis torna a parlare ma chiude al ritorno di #Mertens - AhmerShair : Calcio Napoli, addio a Mertens. De Laurentiis: «Gli ho offerto 4 milioni lordi e lui ha rifiutato» - salernonotizie : Napoli, fine telenovela: De Laurentiis da l’addio a Mertens -

TIFOSI - 'Il tifoso è tifoso, Deè società e tifoso. Sento fortemente l'appartenenza al ...- 'si è proposto per un altro anno, perché sa di avere 35 anni e che prima o poi ...si è proposto per un altro anno perché ha 35 anni . Ma se ne fa una questione di vil denaro ...i giovani per il nostro futuro' 'Kim Mi piace l'idea di un coreano in squadra' De...A tutto Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha parlato in esclusiva ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Kiss Kiss ...Il presidente del Napoli De Laurentiis non risparmia le stoccate ai suoi ex calciatori, colpevoli secondo lui di avere richieste troppo alte ...