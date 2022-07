Da Verona | è fatta per Barak al Napoli | manca solo l’addio di Fabian Ruiz

DiMarzio : #Calciomercato | @OM_Officiel, fatta per l’arrivo di #Lazovic dal Verona ?? - sscalcionapoli1 : Da Verona annunciano: “Anche Barak al Napoli, è fatta ma manca l’addio di Fabian” - ailliwre : RT @tuttonapoli: Da Verona annunciano: 'Anche Barak al Napoli, è fatta ma manca l'addio di Fabian' - tuttonapoli : Da Verona annunciano: 'Anche Barak al Napoli, è fatta ma manca l'addio di Fabian' - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: ESCLUSIVA Lazio, fatta per Ilic: al Verona 20 milioni - -

Non solo Simeone, l'Arena dirilancia l'acquisto anche di Antonin Barak . Il quotidiano parla un accordo raggiunto tra Napoli eanche sul centrocampista. Il tutto in attesa di capire il futuro di Fabian. Le due società avrebbero trovato l'accordo economico sui 14 milioni . Cosa manca La cessione di Fabian Ruiz: Tutte ......eccezione per qualche innocuo addensamento basso o banco di nebbia al primo mattino lungo le ... Firenze, Genova, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia,e ...ForzAzzurri.net - Il Napoli ha trovato l'accordo per Barak Dopo Simeone, il Napoli ha trovato un accordo con Antonin Barak: 14 milioni di euro più bonus e contratto ...Simeone potrebbe arrivare in duo con Barak da Verona. Rappresenterebbe dunque un duplice affare quello che si sta intavolando con gli scaligeri ...