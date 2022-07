Capello sul Milan: «Maldini e Massara hanno dimostrato di avere l’occhio lungo» (Di sabato 23 luglio 2022) . Le parole dell’ex allenatore Fabio Capello ha parlato del Milan ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex allenatore: «Intrigante è anche il Milan che punta sulla qualità. Maldini e Massara hanno dimostrato di avere l’occhio lungo. Theo, Tomori, Kalulu, Maignan. Qualche riserva la pongo sull’attacco: Giroud non mi ha convinto del tutto, mentre Origi, la novità, rappresenta una mezza scommessa. A Liverpool ha fatto anche cose importanti, ma deve ritrovare la migliore condizione. Di assoluta garanzia è Leao, spero che confermi i progressi della scorsa stagione, potenziale straordinario». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 23 luglio 2022) . Le parole dell’ex allenatore Fabioha parlato delai microfoni della Gazzetta dello Sport. Ecco le parole dell’ex allenatore: «Intrigante è anche ilche punta sulla qualità.di. Theo, Tomori, Kalulu, Maignan. Qualche riserva la pongo sull’attacco: Giroud non mi ha convinto del tutto, mentre Origi, la novità, rappresenta una mezza scommessa. A Liverpool ha fatto anche cose importanti, ma deve ritrovare la migliore condizione. Di assoluta garanzia è Leao, spero che confermi i progressi della scorsa stagione, potenziale straordinario». L'articolo proviene da Calcio News 24.

sportli26181512 : Capello: 'Maldini e Massara hanno dimostrato di avere l'occhio lungo': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fab… - MayBeckDesign : RT @Raffi1174: …che finimondo per un capello biondo trovato sul gile’ papparapparapparappa’… ???? #SaturdayVibes ?? - Atlas_131 : RT @Raffi1174: …che finimondo per un capello biondo trovato sul gile’ papparapparapparappa’… ???? #SaturdayVibes ?? - Raffi1174 : …che finimondo per un capello biondo trovato sul gile’ papparapparapparappa’… ???? #SaturdayVibes ?? - blnrd__ : che finimondo per un capello biondo che stava sul gilet -