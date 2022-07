X Factor 2022 deve far «Rumore» – Promo (Di venerdì 22 luglio 2022) X Factor 2022 Dopo anni di silenzio, X Factor torna a far Rumore, o almeno ci prova. E’ scattato ufficialmente il countdown verso la nuova edizione del talent show, dal 15 settembre 2022 su Sky Uno, con il primo Promo ufficiale. La musica scelta è di Raffaella Carrà, il brano è uno dei suoi pezzi più celebri, datato 1974. Quel Rumore capace di far vendere all’artista bolognese oltre dieci milioni di copie nel mondo. Quasi 50 anni dopo, la canzone viene accennata e fischiettata dai giudici Rkomi, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico e dalla conduttrice Francesca Michielin nel Promo che annuncia la 16° edizione italiana di X Factor. La colonna sonora così popolare farà da preludio ad un’edizione più pop? Ce lo auguriamo. Il format ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 22 luglio 2022) XDopo anni di silenzio, Xtorna a far, o almeno ci prova. E’ scattato ufficialmente il countdown verso la nuova edizione del talent show, dal 15 settembresu Sky Uno, con il primoufficiale. La musica scelta è di Raffaella Carrà, il brano è uno dei suoi pezzi più celebri, datato 1974. Quelcapace di far vendere all’artista bolognese oltre dieci milioni di copie nel mondo. Quasi 50 anni dopo, la canzone viene accennata e fischiettata dai giudici Rkomi, Ambra Angiolini, Fedez e Dargen D’Amico e dalla conduttrice Francesca Michielin nelche annuncia la 16° edizione italiana di X. La colonna sonora così popolare farà da preludio ad un’edizione più pop? Ce lo auguriamo. Il format ...

mediterranew : “X Factor” 2022 da settembre su Sky, le novità... - DavideFama97 : RT @francithinker: Francesca è la conduttrice di X Factor 2022. - chidambara09 : RT @pluto_plutone: Insurtech, ecco le sette startup finaliste di IIA Factor #Insurtech #startup via - startzai : RT @pluto_plutone: Insurtech, ecco le sette startup finaliste di IIA Factor #Insurtech #startup via - CodeWithTwitchi : RT @pluto_plutone: Insurtech, ecco le sette startup finaliste di IIA Factor #Insurtech #startup via -