Un’estate infuocata | e non soltanto per il clima Ma l’autunno e l’inverno rischiano di essere infernali

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica giovedì ha sciolto le camere. Solo per ricordo, questo provvedimento che il primo cittadino è stato costretto a adottare, è l’ultimo degli atti di sua competenza a cui si sarebbe augurato di dover ricorrere. È quello attuale uno di quei momenti in cui chi è al timone di qualsiasi tipo di imbarcazione deve infilare la testa nel frigorifero. Non solo per il caldo che sta bruciando soprattutto in Occidente, quanto per la complessità in senso generale che connoterà per l’Italia il periodo appena iniziato fino alla composizione di un nuovo governo. La forma di operatività di quello dimissionario sarà paragonabile alla stessa messa in pratica da “color che son sospesi”: se non si concreterà in una sorta di raccolta degli attrezzi per l’interruzione imprevista di un lavoro, differirà di poco. Intanto il mondo continuerà a girare e a assistere alle sciagure ...