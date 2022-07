Ultime Notizie Roma del 22-07-2022 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 22 luglio 2022)dailynews radiogiornale neri trovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il Presidente della Repubblica Ha sciolto il Parlamento si vota il 25 settembre non era possibile formare una nuova maggioranza ha detto Mattarella dopo le dimissioni di draghi una restano molti adempimenti da portare a compimento in più a fare il PNR nei tempi concordati il governo ha sottolineato il capo dello Stato gli strumenti per operare prima che si formi nuovo esecutivo e non sono possibili cause nel momento che stiamo attraversando Mi auguro che pur nel intensa e a volte tutta dialettica della campagna elettorale di zia da parte di tutti un contributo costruttivo nell’interesse superiore dell’Italia Grazie Mattarella ha gestito la crisi con saggezza Siamo orgogliosi per aver servito cittadini ci sarà tempo per i saluti ora al lavoro ha detto draghi ai ...